Embiid: "ABD'ye diploma için gelmiştim, NBA'i tahmin edemezdim"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, NBA'e girme şansı olmadığını düşündüğünü itiraf etti.



Sports Illustrated ile yaptığı bir röportajda açıkladığı üzere Embiid, yolun her adımında kendisini destekleyen insanlar olmasaydı, NBA'de olamayacağını açıkladı:



"ABD'ye geldiğimde, amacım bir tür burs ve bir tür derece yakalayarak, memleketimde bundan faydalanmaktı. 16 yaşında basketbol oynamaya başladığım için, bana göre lige katılma şansım asla yoktu.



Bana en çok yardımcı olan şeyin, en başından beri bana inanan insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu, lige katılmak adına her gün daha iyi olmak için çok çalışmamı sağlayan şeydi. Çünkü o noktada, üniversiteye başladığımda bile yeterince iyi olmadığımı düşünüyordum.



Her zaman aklımda başaramayacağım düşüncesi vardı. İnsanların bana inanması sayesinde üniversiteye gidebildim, doğrusu tek amacım da buydu. Bu fırsatı bir derece yakalayarak diploma almak ve başka bir yerde çalışarak aileme bakmak için kullanmıştım. Burada olacağımı hiç hayal edemezdim."



Embiid, geçtiğimiz Pazar günü Allen Iverson'dan sonra 76ers ile ilk 300 maçında 7.000 sayıya ulaşan ikinci Sixers oyuncusu olmuştu.