Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in 5'e 5 antrenman maçlarına çıktığı ve parkelere dönüş programının hazırlık aşamasının sonuna yaklaştığı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Embiid'in son zamanlarda takımla birlikte birden fazla 5'e 5 antrenman maçına katıldığını ve bunun normal sezon basketboluna geri dönmeye hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.



Charania ayrıca, Sixers'ın yıldız oyuncusunun sağlığını dikkatlice takip etmeyi ve uzun vadeli sağlığını korumak için kendisine sezon boyunca periyodik olarak izin vermeyi planladığını da sözlerine ekledi.



Sixers'ın tıbbi ekibinin, Embiid'in playofflar başladığında tamamen sağlıklı olmasını hedefleyerek, yıldız oyuncunun diz sağlığını düzenli olarak kontrol altına alacağı ve yeniden sakatlanma riskini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım benimseyeceği kaydedildi.



NBA yakın zamanda, 76ers başkanı Daryl Morey ile başantrenör Nick Nurse'ün Embiid'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalardaki tutarsızlıkları gerekçesiyle 76ers'a 100 bin dolar para cezası vermişti.



