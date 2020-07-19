Eljero Elia: 'Büyük bir kutlama beklemeyin'

Başakşehir ile yollarını ayıracağını duyuran Eljero Elia, Omroep West kanalına konuştu.



Kaybettikleri Konyaspor maçını ve şampiyonluk şansını yorumlayan Elia, "Çok önceden şampiyon olmamız gerekirdi. Küme düşme adayı bir takıma karşı yenildik. Konyaspor gerçekten her şeyini sahaya koydu. Biz ise yüzde ellimizle oynadık. Bu da işe yaramadı. Ben de yedekler arasındaydım. Bu beni gerçekten rahatsız etti ama bunu aştım. Bana ihtiyaç duydular ve oyuna girdim, golümü attım. Bu çok önemliydi. İçimde garip hisler yaşadım. Ancak, gururumu bir kenara bırakıp her şeyimi Başakşehir için verdim." ifadelerini kullandı.



"GERÇEK ANLAMDA TARAFTAR SAYILMAZLAR"



Şampiyon olmaları halinde İstanbul'da büyük bir kutlama olup olmayacağıyla ilgili soruya Elia, "Çok büyük bir kutlama beklemeyin. Bizim az sayıda taraftarımız var. Başakşehir'de bir parti olur sadece. Maçlar sırasında tribünlerde de az sayıda insan oluyor. Onlar da takımdaki büyük isimleri seyretmeye geliyorlar. Gerçek anlamda taraftar sayılmazlar." cevabını verdi.



"BAŞKA BİR YERE GİTMEK İSTİYORUM DEDİM"



33 yaşındaki kanat oyuncusu "Başakşehir, beni takımda tutmaya hevesliydi ve Mart ayında sözleşmemi yenilemek isteyip istemediğimi sordular. Dürüst oldum ve 'Hayır, sözleşmemi bitirmek ve sonra başka bir yere gitmek istiyorum.' dedim. Güvenin azaldığını hissettim ve koronavirüs arasından önce yani Kopenhang karşılaşmasından önce ayrılmaya tam olarak karar verdim." dedi.



"KULÜP BANA ÖNEMLİ OLDUĞUMU GÖSTERDİ"



Açıklamalarına devam eden Eljero Elia "Kopenhag maçından önce 'Bunu yaşayacağımı hiç düşünmemiştim' diye tweet attım. Bu paylaşımım Türkiye'de çok fazla karmaşıklığa neden oldu. Bu tepkim profesyonelce olmayabilir ama hayal kırıklığımı ifade ettim. Bir sebep aradım ama bulamadım. Ancak sonrasında kulüple konuştum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ettim. Daha sonra kulüp, bana önemli olduğumu gösterdi ve mutlu oldum." diye konuştu.



