Elazığ Atatürk Stadı'nda yeni branşlara hazırlık

Elazığ Atatürk Stadı, bünyesinde oluşturulan salonlarda 18 branşta spor yapan çocuk ve gençleri uluslararası müsabakalara hazırlıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen UEFA ve FIFA standartlarındaki 18 bin 423 seyirci kapasiteli modern stat, 7 Mayıs'ta sporseverlere kapılarını açtı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, stadyumun futbol dışında diğer branşlara da hizmet verebilmesi için "Yaşayan Stadyum" projesini hayata geçirdi.



12 ANTRENMAN SALONU AÇILDI



Bu kapsamda Atatürk Stadı'nın maraton ve kale arkaları tribünlerinin alt kısımları cep salonlarına, yanında yapılan 2 bin 650 kişi kapasiteli kapalı alan da 12 antrenman salonuna dönüştürüldü.



Çocuk ve gençler, halterden bilardoya, tekvandodan boksa, güreşten badmintona, okçuluktan basketbola kadar 18 branşta 7 gün 24 saat hizmet veren donanıma sahip statta uluslararası başarılara hazırlanıyorlar.



"MUHTEŞEM GÖRÜNTÜSÜ VAR"



Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, Elazığ Atatürk Stadyumu'nun spor kompleksine dönüştürüldüğünü söyledi.



"Stadyumumuzun dış cephesi bir AVM'yi andırıyor, içerisindeki antrenman salonlarıyla ise yaşayan stadyum olduğunu ispatlıyor. Muhteşem bir görüntüsü var." diyen Eren, stadyumun 15 günde oynanacak futbol müsabakaların yanı sıra 7 gün 24 saat tüm branşlara hizmet veren bir yapıya dönüştürüldüğünü belirtti.



Zeynep Ak ise statta, küçüklüğünden bu yana hayallerini süsleyen okçuluk branşında antrenman yaptığını belirterek, kendilerine böyle bir imkan sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Okul dışında boş vakitlerinde stada geldiğini ifade eden Ak, "İleride milli takıma girip ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum." dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU