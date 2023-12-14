Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 35'nci Beşiktaş Başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Tüpraş Stadyumu'ndaki ziyarette; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan da yer aldı.

Arat'a tebriklerini ileten İmamoğlu, ziyaretin Türk futbolunun yaşadığı zor haftaya denk geldiğini hatırlattı. Ankaragücü-Rizespor maçında yaşanan saldırıda yaralanan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu, şöyle konuştu:

Beşiktaş'ın sadece bir futbol kulübü olmadığına vurgu yapan İmamoğlu, "Beşiktaş, Türkiye spor tarihinin, cemiyet tarihinin önemli bir yapı taşıdır. Bu manada ben de şehrimiz adına, sadece futbol değil, bütün hizmet ettiği branşlarda ve özellikle, ki daha önce yine temaslarda olduğumuz, konuştuğumuz İstanbul'umuzun hem Avrupa Oyunları yolculuğunda hem de 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma yolculuğunda da önemli bir aktör olmasının ve bu anlamda da iş birliği yapmamızın çok değerli olacağını, bizi güçlü kılacağını biliyorum. Bu davetimi de bugünkü titrinizle tekrar size yapmak isterim. Bu manada, Cumhuriyetin 100. yılında, bu yılı bitirmeden yapacağımız böyle bir olimpik sporcular, yöneticiler, kulüplerin bir araya gelişiyle ilgili de sözlü davetimi size iletmiş olayım. Detayları arkadaşların daha sonra makamımıza bildirecek. Böyle üste üç-dört mesaj içeren bir giriş, sabah cümleleri oldu ama sanırım her birisi kıymetli. Sevgili Başkanım size başarılar, yönetiminize başarılar, kulübünüzün bütün branşlarına başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Ziyaretten dolayı İmamoğlu ve Akpolat'a teşekkürlerini sunan Arat da özetle şunları söyledi:

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Arat'a özel basım Nutuk hediye ederken; Hasan Arat da İmamoğlu'na 34 numaralı Beşiktaş forması takdim etti.