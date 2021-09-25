Eintracht Frankfurt beraberliğe abone

Almanya Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Eintracht Frankfurt beraberliğe abone
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2021 18:30
Almanya Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Oliver Glasner'in çalıştırdığı Eintracht Frankfurt ile Steffen Baumgart'ın takımı Köln kozlarını paylaştı.

Commerzbank Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım 14. dakikada Ellyes Skhiri'nin golüyle öne geçerken, 45'te Santos Borre skora dengeyi getirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Eintracht Frankfurt bu sonucun ardından 5 puana yükselerek ligde üst üste 5. beraberliğini aldı. Köln ise 9 puana çıktı ve üst üste 3. kez berabere kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Bu maç öncesinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'e konuk olacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.