Almanya Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Oliver Glasner'in çalıştırdığı Eintracht Frankfurt ile Steffen Baumgart'ın takımı Köln kozlarını paylaştı.
Commerzbank Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım 14. dakikada Ellyes Skhiri'nin golüyle öne geçerken, 45'te Santos Borre skora dengeyi getirdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Eintracht Frankfurt bu sonucun ardından 5 puana yükselerek ligde üst üste 5. beraberliğini aldı. Köln ise 9 puana çıktı ve üst üste 3. kez berabere kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Bu maç öncesinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'e konuk olacak.
Commerzbank Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım 14. dakikada Ellyes Skhiri'nin golüyle öne geçerken, 45'te Santos Borre skora dengeyi getirdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Eintracht Frankfurt bu sonucun ardından 5 puana yükselerek ligde üst üste 5. beraberliğini aldı. Köln ise 9 puana çıktı ve üst üste 3. kez berabere kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Bu maç öncesinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'e konuk olacak.