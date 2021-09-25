Almanya Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Oliver Glasner'in çalıştırdığı Eintracht Frankfurt ile Steffen Baumgart'ın takımı Köln kozlarını paylaştı.



Commerzbank Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım 14. dakikada Ellyes Skhiri'nin golüyle öne geçerken, 45'te Santos Borre skora dengeyi getirdi.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Eintracht Frankfurt bu sonucun ardından 5 puana yükselerek ligde üst üste 5. beraberliğini aldı. Köln ise 9 puana çıktı ve üst üste 3. kez berabere kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Bu maç öncesinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'e konuk olacak.



