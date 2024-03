Ege futbolunda Ersen Martin yası

Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılıp tam olarak iyileşemeyerek tekerlekli sandalyeye mahkum olan, tedavi gördüğü hastanede 10 Mart'ta entübe edilen talihsiz eski futbolcu Ersan Martin hayata gözlerini yumdu.



Denizlispor'da oynadığı dönemde 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Sparta Prag, Lorient, Lyon gibi kulüpleri eleyip o yılın şampiyonu olan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto'ya elenen kadronun önemli ismi Ersen Martin, yeşil-siyahlılardan milli takıma seçilerek 3 kez A Milli, 5 kez A2 Milli Takım'da forma giydi. 2006-2007 sezonunu Trabzonspor'da geçirdikten sonra İspanya'da Recreativo Huelva'ya transfer olan Ersen Martin, 2013'te futbolu bırakıp televizyon kanallarında yorumculuk yaptı.



DENİZLİSPOR VE GÖZTEPE ANDI



Ersen Martin'in Süper Lig'de parladığı kulüp olan şu an TFF 2'nci Lig'de düşme hattındaki Denizlispor, milli futbolcunun vefatı sonrası, "Bir dönem kulübümüzde de forma giyen Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Ersen Martin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Ersen Martin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı. Göztepe ise, "Bir dönem kulübümüzde de forma giymiş olan Ersen Martin'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" mesajını paylaştı.



CENAZESİ İZMİR'DE



Bodrum FK, "Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullanırken, Menemen FK da, "Kariyerinde Ay-Yıldızlı formamızı terletmiş Milli futbolcularımızdan Ersen Martin'in vefatını büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Ersen Martin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere Türk futboluna başsağlığı diliyoruz" dedi. Ege'deki birçok futbol takımı ve eski-yeni futbolcular da Ersen Martin'in yasını paylaştı. Ersen Martin'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından İzmir Bornova'daki Halife Ömer Camisi'nden kaldırılacak.



TAKIM ARKADAŞINDAN DUYGUSAL VEDA



Ersen Martin'le Denizlispor'da 3 yıl birlikte forma giyen teknik direktör Levent Kartop, eski takım arkadaşının ardından duygusal bir mesaj paylaştı. Martin'le aynı yaştaki Kartop, "Ne yazacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok güzel günlerimiz geçti, ağladık, güldük, eğlendik. Maçlar kazandık, kaybettik, şakalaştık, kavga da ettik ama 25 yıldır hiç ayrılmadık. Ama şimdi maalesef veda vakti. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin can dostum, kardeşim" cümlelerini kurdu. Kartop, UEFA Kupası'nda Ersen Martin'le 22 yıl önce tarihi bir performansa imza atan Denizlispor kadrosunun fotoğrafını da sosyal medya hesabında paylaşarak, "Senin attığın goller, asistlerinle, kafa topların, mücadelenle, hırsınla, azminle tarih yazmıştık can dostum, kardeşim" dedi. Kartop gibi birçok eski futbolcu ve teknik direktör de Ersen Martin'in ardından veda mesajı yayınladı.



SON MAÇINA GELMİŞTİ



Levent Kartop, takım arkadaşı Ersen Martin'i hastalığında da yalnız bırakmamıştı. Kartop, geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de Kuşadasıspor'u çalıştırdığı dönemde rahatsızlığı sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı olan eski takım arkadaşını takımının maçına davet etmişti. Ersen Martin, Kuşadası Özer Türk Stadı'nda 23 Nisan 2023'te oynanan Kuşadasıspor-Iğdır FK maçını saha kenarından izlemişti.





