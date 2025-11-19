26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Efsane tenisçi Roger Federer'e büyük onur

İsviçreli tenisçi Roger Federer, Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.

calendar 19 Kasım 2025 19:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Efsane tenisçi Roger Federer'e büyük onur
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İsviçreli tenisçi Roger Federer, Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi. 

Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıklamasında, oynadığı döneme damga vurarak 310 hafta boyunca tek erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer'in 2026 sınıfı oyuncu kategorisinde Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federer, "Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne girmek ve bu sporun birçok büyük şampiyonuyla yan yana durmak benim için büyük bir onur. Kariyerim boyunca tenis tarihine ve benden öncekilerin örnek davranışlarına her zaman değer verdim. Bu spor ve meslektaşlarım tarafından bu şekilde tanınmak beni derinden gururlandırdı. Bu özel anı, tenis camiasıyla kutlamak için önümüzdeki ağustos ayında Newport'u ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Kariyerinde birçok rekora imza atan Federer, 20'si grand slam, 28'i Masters olmak üzere 103 turnuva zaferi elde ettiği ATP turda ABD'li Jimmy Connors'ın (109) ardından tüm zamanların en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci tenisçisi konumunda bulunuyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.