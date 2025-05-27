Minnesota Timberwolves'un yıldız ismi Anthony Edwards, Oklahoma City Thunder karşısında oynanan ve 128-126'lık mağlubiyetle sonuçlanan Doğu Konferansı Finali 4. maçındaki düşük skor performansına rağmen kendisini başarısız bulmadığını ifade etti.



"Zorlandım gibi görmüyorum," diyen Edwards, "Onların iyi bir oyun planı vardı. Özellikle bana karşı boşlukları çok iyi kapattılar ve topu elden çıkarmamı sağladılar. Tüm gece doğru tercihleri yaptım. Yeterince şut kullanmadım ki zorlandım diyeyim... Bence hiç zorlanmadım." sözleriyle görüşlerini paylaştı.



Karşılaşmayı 16 sayı, 4 ribaunt, 6 asist ve 5 top kaybı ile tamamlayan Edwards, bu playofflardaki en düşük ikinci skoruna imza attı. 13 şutta 5 isabet bulurken, üç sayı çizgisinin gerisinden sadece 1/7 isabet oranı yakalayabildi.



Edwards, "Takımın ritmini bozmamak adına kötü şutlar kullanmak istemezsiniz. Bu gece doğru basketbol oynamaya çalıştık," şeklinde konuştu.



Öte yandan Timberwolves'un forveti Julius Randle da zayıf bir performans sergileyerek 1/7 isabetle sadece 5 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı. Randle, "Sanırım fazla izleyici modundaydım," diyerek kendi performansını eleştirirken, "Daha çok aksiyonun içinde olmanın yolunu bulmalıyım," ifadelerini kullandı.



Seride ikinci kez sadece 13 şut kullanan Edwards, serinin açılış maçındaki farklı mağlubiyetin ardından daha agresif olması gerektiğini kabul etmişti. Timberwolves'un Thunder karşısındaki tek galibiyeti olan 3. maçta Edwards ve Randle toplamda 54 sayılık katkı vermişti.



Minnesota, seriyi uzatmak ve elenmemek için Çarşamba gecesi deplasmanda oynanacak 5. maça hazırlanıyor.



