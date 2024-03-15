Edin Dzeko: "Tur şansını eşit görüyorum"

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Olympiakos eşleşmesini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko: 'Tur şansını eşit görüyorum'
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15 Mart 2024 17:41
Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşmesini takım kaptanı Edin Dzeko değerlendirdi.

Tur şanslarının eşit olduğunu söyleyen Edin Dzeko şu değerlendirmede bulundu:

"Onların dün oynamış olduğu turun ikinci maçını izledik. Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının % 50-50 olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum. Bilemiyorum tabii çünkü aslında günümüz futbolunda deplasman golü avantajı yok. Dolayısıyla tabii ki ikinci maçı evimizde oynayacak olmamızın avantajları olacaktır. Yine de %100 bir avantaj olarak söyleyemem bunu çünkü nitekim son turda da Union Saint-Gilloise maçında gördüğümüz gibi deplasmanda yendik ve evimizde kaybettik. Tabii ki en önemlisi orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak."

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