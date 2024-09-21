Edin Dzeko: "Sakin kalmalıyız"

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Edin Dzeko: 'Sakin kalmalıyız'
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21 Eylül 2024 22:52
Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "Derbiye çok iyi başladık. Bazı fırsatlar yarattık ama atamadık. Pozisyon yokken goller yedik. Ortada bir şey yoktu. Buna benzer golü Lugano maçında da yedik. Rakip öz güven kazandı. İşler bizim için zorlaştı. Buna rağmen elimizden geleni yaptık. Yine pozisyon bulduk ama atamadık." dedi.

Dzeko ayrıca, "Yediğimiz ikinci gol çok çok basitti. Bizim gibi bir takım böyle gol yememeli. Sakin kalmalı ve hatalarımızı değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

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