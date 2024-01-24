'nin Boşnak golcüsü, deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.Edin Dzeko, ligde 16 golle krallık yarışında zirvede. Kritik maçlarda sahne alıp takımını sırtlayan Boşnak forvet için son Samsunspor karşılaşması iyi geçmedi. 37 yaşındaki oyuncu, kaçırdığı net fırsatlarla takımının 1 puana razı olmasının etkenlerinden biriydi.Dzeko'nun oyundan çıkarılırken kulübeye doğru yaptığı el kol hareketleri de gündem oldu. Dünyaca ünlü golcü ise bunları arkasında bıraktı, gözünü Başakşehir mücadelesine çevirdi.Edin Dzeko Başakaşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bosna Hersekli futbolcu,dedi.Yıldız oyuncu,ifadelerini kullandı.Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli forma ile toplam 26 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 20 kez gol sevinci yaşadı ve 7 kez de asist performansı sergiledi.