25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

Ederson için 40 milyon euro!

Galatasaray'ın bir numaralı kaleci adayı Ederson'un sarı-kırmızılılara maliyeti yaklaşık 40 milyon euro olacak.

2 Eylül'de UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek Galatasaray, kaleci transferini de resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Listenin ilk sırasındaki Ederson için hala yoğun mesai harcanıyor. Menajer Ahmet Bulut, sarı-kırmızılı kulüpten aldığı yetkiyle süreci ilerletiyor.

40 MİLYON EURO

Şu anda Brezilyalı kalecinin 3 yıllık maliyeti 40 milyon Euro'yu buluyor. Manchester City bonservis bedelinde 15 milyon Euro'ya indi. Ederson ise yıllık 7 milyon Euro net ücret ve bonuslarla 3 sezon için toplam 25 milyon Euro talep ediyor.

ÖZBEK'İN ONAYINA BAĞLI

Başkan Dursun Özbek bu rakamları onaylarsa transfer bitecek.

DİĞER ADAY LAMMENS

Galatasaray, Antrwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens için de girişimlerini sürdürüyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
