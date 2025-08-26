Ederson için 40 milyon euro!

2 Eylül'de UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek Galatasaray, kaleci transferini de resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
Listenin ilk sırasındaki Ederson için hala yoğun mesai harcanıyor. Menajer Ahmet Bulut, sarı-kırmızılı kulüpten aldığı yetkiyle süreci ilerletiyor.
40 MİLYON EURO
Şu anda Brezilyalı kalecinin 3 yıllık maliyeti 40 milyon Euro'yu buluyor. Manchester City bonservis bedelinde 15 milyon Euro'ya indi. Ederson ise yıllık 7 milyon Euro net ücret ve bonuslarla 3 sezon için toplam 25 milyon Euro talep ediyor.
ÖZBEK'İN ONAYINA BAĞLI
Başkan Dursun Özbek bu rakamları onaylarsa transfer bitecek.
DİĞER ADAY LAMMENS
Galatasaray, Antrwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens için de girişimlerini sürdürüyor.
