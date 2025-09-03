Ederson'a büyük övgü: "Bu konuda en iyisi"

Manchester City'nin eski kalecisi Shay Given, Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi Ederson için 'dünyanın en iyi pas yapan kalecisi' ifadelerini kullandı.

Ederson'a büyük övgü: 'Bu konuda en iyisi'
Takımı bu sezon sil baştan oluşturan Fenerbahçe, Mourinho'nun ayrılığının ardından 24 saat içinde hücum hattına Kerem ve Asensio'yu alırken kaleyi de Manchester City'den Ederson Moraes'e emanet etti.

8 sezon boyunca Pep Guardiola'nın inşa ettiği ekolün merkezinde yer alan 32 yaşındaki eldiven, artık sarı-lacivertli formayı terletecek. Hırsı ve gücünden dolayı çocukluğundan beri 'Boğa' lakabıyla seslenilen Ederson, Fenerbahçe ile özdeşleşen Kadıköy meydanındaki 'Boğa' heykelinin de pabucunu dama atmış olacak.

Kadıköy'ün gerçek boğası olarak başarı için ter dökecek. Futbola ülkesinde Sao Paulo'da başlayan Ederson, kariyerine sol bek olarak giriş yapsa da koşmaktan hoşlanmadığı için kaleci oldu.


GUINNESS REKORLAR KİTABI'NDA

Henüz 16'sında futbolcu fabrikası Benfica'nın altyapısına girdi ama burada üst seviyeye ulaşamadı. Portekiz'de kalmak için alt ligde Ribeirao'ya imza attı.

Sadece 1 yılda kendini kanıtlayan 19'luk Sambacı, Rio Ave'ye gitti. 4 sezon önce kendisini serbest bırakan Benfica'ya 500 bin Euro ödetti. 24 yaşında Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Guardiola'nın takımı Manchester City, onu 40 milyon Euro'ya bitirdi.

EDERSON'A BÜYÜK ÖVGÜ

İngiliz ekibinin eski file bekçisi Shay Given onun için "Pas yapabilen dünyanın en iyi kalecisi" dedi. 2018-19'da Premier Lig'de Agüero'ya gol attırarak City tarihinin asist yapan ilk eldiveni oldu. 75.3 metreyle dünyanın en uzun degaj rekorunu kırıp 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve hâlâ elinde tutuyor. 2020, 2021 ve 2022'de Premier Lig Altın Eldiven ödülünü kazandı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2023'ün en iyi kalecisi, yine aynı sene FIFA yılın eldiveni seçildi. 

