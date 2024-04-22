Dzeko, doğrudan soyunma odasına gitti!

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 71'de oyundan çıktı ve yerini Serdar Dursun'a bıraktı.
Edin Dzeko, değişiklik sonrası doğrudan soyunma odasına gitti. Bosnalı golcü, daha sonra kulübeye geri döndü.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 71'de oyundan çıktı ve yerini Serdar Dursun'a bıraktı.
Edin Dzeko, değişiklik sonrası doğrudan soyunma odasına gitti. Bosnalı golcü, daha sonra kulübeye geri döndü.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU