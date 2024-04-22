Dzeko, doğrudan soyunma odasına gitti!

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Sivasspor karşılaşmasında oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti. Dzeko, daha sonra kulübeye geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dzeko, doğrudan soyunma odasına gitti!
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22 Nisan 2024 21:35
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 71'de oyundan çıktı ve yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

Edin Dzeko, değişiklik sonrası doğrudan soyunma odasına gitti. Bosnalı golcü, daha sonra kulübeye geri döndü.

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