Eski NBA koçu Dwane Casey'nin, Los Angeles Lakers'ın koç kadrosuna katılma teklifini reddettiği bildirildi.



ESPN'den Dave McMenamin, yeni başantrenörü JJ Redick'i desteklemek adına deneyimli yardımcı koç arayışında olan Lakers ekibinin, şu anda Detroit Pistons yönetiminde görev alan Casey'ye başvurduğunu fakat kendisinden ret cevabı aldığını söyledi.



McMenamin, Casey'nin bu karara ailesiyle başka bir yere taşınmak istememesi sebebiyle vardığını sözlerine ekledi.



2018'de Yılın Koçu ödülünün sahibi olan Casey, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors ve Detroit Pistons'taki başantrenörlük pozisyonları da dahil olmak üzere NBA'de yaklaşık 30 yıldır koçluk işi içinde yer alıyor.



Casey, NBA'de en son 2018-2023 yılları arasında Pistons ekibine başantrenörlük yapmıştı.





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