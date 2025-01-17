Dusan Tadic, Süper Lig'de zirvenin sahibi

Dusan Tadic, 1403 dakika süre alarak en çok sahada kalan, 6 golün hazırlayıcısı olarak en çok asist yapan isim oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dusan Tadic, Süper Lig'de zirvenin sahibi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2025 10:11
Süper Lig'e 17. hafta müsabakaları sonrası ara verilmişti. Ancak maç sayısı olarak ligin ilk devresi, geride kalan hafta sonunda tamamlandı. Fenerbahçe, ilk yarıyı Konya deplasmanında 3-2 kazanarak bitirdi. Sarı-Lacivertliler'den bu bölümün yıldızı Dusan Tadic oldu.

Sırp yıldız, bu sezonun büyük bölümünde ters kanatta yani sağda oynadı, son haftalarda 10 numaraya geçti. Tadic buna rağmen harika bir performans sergileyerek Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu.

İLK SIRADA

Fenerbahçe'de ligdeki tüm maçlarda forma giyen isimler Tadic, Dzeko, En-Nesyri ve Szymanski. Ancak Sırp oyuncu 1403 dakika sahada yer alarak bu alanda zirvede. 35 yaşındaki futbolcu 6 asistle bu alanda da takımının en iyisi konumunda. Tadic, 8 golle En-Nesyri ile birlikte en skorer ikinci oyuncu (Dzeko'nun 9 golü var). 35 yaşındaki yıldız, 14 skor katkısıyla da ilk sırada.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery