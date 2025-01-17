Dusan Tadic, Süper Lig'de zirvenin sahibi

Süper Lig'e 17. hafta müsabakaları sonrası ara verilmişti. Ancak maç sayısı olarak ligin ilk devresi, geride kalan hafta sonunda tamamlandı. Fenerbahçe, ilk yarıyı Konya deplasmanında 3-2 kazanarak bitirdi. Sarı-Lacivertliler'den bu bölümün yıldızı Dusan Tadic oldu.
Sırp yıldız, bu sezonun büyük bölümünde ters kanatta yani sağda oynadı, son haftalarda 10 numaraya geçti. Tadic buna rağmen harika bir performans sergileyerek Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu.
İLK SIRADA
Fenerbahçe'de ligdeki tüm maçlarda forma giyen isimler Tadic, Dzeko, En-Nesyri ve Szymanski. Ancak Sırp oyuncu 1403 dakika sahada yer alarak bu alanda zirvede. 35 yaşındaki futbolcu 6 asistle bu alanda da takımının en iyisi konumunda. Tadic, 8 golle En-Nesyri ile birlikte en skorer ikinci oyuncu (Dzeko'nun 9 golü var). 35 yaşındaki yıldız, 14 skor katkısıyla da ilk sırada.
Sırp yıldız, bu sezonun büyük bölümünde ters kanatta yani sağda oynadı, son haftalarda 10 numaraya geçti. Tadic buna rağmen harika bir performans sergileyerek Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu.
İLK SIRADA
Fenerbahçe'de ligdeki tüm maçlarda forma giyen isimler Tadic, Dzeko, En-Nesyri ve Szymanski. Ancak Sırp oyuncu 1403 dakika sahada yer alarak bu alanda zirvede. 35 yaşındaki futbolcu 6 asistle bu alanda da takımının en iyisi konumunda. Tadic, 8 golle En-Nesyri ile birlikte en skorer ikinci oyuncu (Dzeko'nun 9 golü var). 35 yaşındaki yıldız, 14 skor katkısıyla da ilk sırada.