Dursun Özbek'ten sıkıyönetim kararı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AZ Alkmaar'a karşı alınan farklı yenilginin ardından Florya'da 2 haftalık sıkıyönetim ilan etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten sıkıyönetim kararı
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15 Şubat 2025 10:39
Galatasaray'ın final hedeflediği UEFA Avrupa Ligi'nin eleme turu playoff mücadelesinde aldığı 4-1'lik AZ Alkmaar yenilgisi, Florya'da sıkıyönetime neden oldu.

Başkan Dursun Özbek, cuma sabah saatlerinde yönetim kurulunu acil olarak RAMS Park'ta topladı. Özbek Çaykur Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe ile oynanacak 3 kritik maçtan 3 galibiyet alabilmek için sıkıyönetim kararı aldı.

"TALİHSİZ SKOR AMA TURU BİZ GEÇECEĞİZ"

Dursun Özbek, bu toplantıda "Hollanda'da talihsiz bir skor aldık ama oyuncularımız rövanş maçında ellerinden geleni yapacaklar. AZ Alkmaar'ı eleyecek gücümüz ve kalitemiz var. Taraftarımızla birlikte turu geçecek skoru alacağımızdan şüphe duymuyorum." dedi.

İLK ADIM RİZESPOR MAÇI

Galatasaray, Hollanda'daki ağır yenilginin derin şokunu atlatmak için zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puan almayı hedef koydu.

MODERN DÖNEMİN NEUCHATEL MAÇI

Rize'de alınacak 3 puan sonraıs AZ Alkmaar'a karşı modern dönemin Neuchatel Xamax zaferi için kollar sıvanacak. 20 Şubat Perşembe günü turu geçmeyi hedefleyen Galatasaray, ardından rotasını RAMS Park'ta Fenerbahçe ile oynanacak ve ligin kaderini belirleyecek derbiye çevirecek.


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