Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a derbi öncesi moral

Pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray 'da Başkan Dursun Özbek'ten kritik bir hamle geldi.

Hem Şampiyonlar Ligi'nde alınan Union Saint-Gilloise yenilgisi hem de takımda yaşanan eksikler nedeniyle zor bir süreçten geçen teknik direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

İZİN GÜNÜNDE SÜRPRİZ ZİYARET

Takım izinli olmasına rağmen çalışmalarını Kemerburgaz'da sürdüren Okan Buruk'u ziyaret eden Başkan Özbek, başarılı hocaya moral ve destek verdi.

Özbek'in bu ziyaretle birlikte Buruk'un yanında olduğunu güçlü bir şekilde hissettirdiği aktarıldı.

"KADIKÖY'DE SANA GÜVENİM TAM"

Başkan Dursun Özbek'in görüşmede Okan Buruk'a şu sözlerle güven aşıladığı öğrenildi:

"3 yılda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3 kez yendin. Sana güvenimiz sonsuz. Yine yeneceksin."

Moral motivasyonun en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde gelen bu destek, Okan Buruk'u oldukça mutlu etti.

Sarı-kırmızılı teknik adamın, başkanın bu hamlesiyle derbi öncesi moral depoladığı ifade edildi.