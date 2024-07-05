Eskişehir'de Intercity Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları başladı.
Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlenen şampiyonaya, 34 kulüpten 328 sporcu katılıyor.
Federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan şampiyonada, 1000 metre yarışları yapılıyor.
Türkiye Kupası mücadelesi, cumartesi günü 500 metre, 7 Temmuz Pazar günü ise 200 metre yarışlarıyla sürecek.
Şampiyona, final yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlenen şampiyonaya, 34 kulüpten 328 sporcu katılıyor.
Federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan şampiyonada, 1000 metre yarışları yapılıyor.
Türkiye Kupası mücadelesi, cumartesi günü 500 metre, 7 Temmuz Pazar günü ise 200 metre yarışlarıyla sürecek.
Şampiyona, final yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
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