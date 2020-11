Durant'in Iverson hayranlığı: "Hangi dönemde olursa olsun, sevilirdi!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA efsanesi Allen Iverson'a olan hayranlığını dile getirdi.



Durant, "ETC's with Kevin Durant" podcastinde, Iverson'ın NBA efsanesi Michael Jordan'a karşı yaptığı crossover'dan bahsederek, hem SLAM dergisi hem de Iverson'ın birbirlerinden nasıl fayda sağladıklarını açıkladı.



Iverson'ın crossover yaparken topu taşımakla suçlanmasıyla ilgili, KD şunları söyledi:



"O top taşımak değil. Asla olmayacak da. Bu Iverson cross'udur. Yaptığı zaman topu taşımıyordu ve MJ'i bile haklamıştı. O yüzden kullanmasına izin verdiler.



Ama Iverson o kadar büyüktü ki..., Iverson'dan kendime kattığım şeyler hakkında 10 veya 15 dakika bile konuşabilirim. Oyuna getirdiklerini kullanmaya ve kendi oyunuma koymaya çalıştım. Ve dünyadaki her çocuğun da bunu yaptığını düşünüyordum.



Ancak SLAM dergisi, Iverson'ın olayını tam olarak anlamıştı. Ve bunu samimi bir şekilde, anlayabilecek insanlar için anlatmasına yardımcı olmuşlardı. Ligde genç bir 1 numaralı seçim olmasına rağmen, bana kalırsa tam hakiki hikayesini kendi açılarından anlatmaları adına, A.I. onlara gerçekten güvenmişti. Ve bu hikaye, basketbolculardan sanatçılara, Iverson'ı anlayabilen herkese dokunmuştu."



"HER DÖNEMDE SEVİLİRDİ"



Durant, Iverson'ın başarısının lig için bu kadar şaşırtıcı olmasının nedenlerini de şöyle sıraladı:



"Birinin 1.78 olması ve Draft'ta bir numaralı seçim olması çok absürt. Ve onun bir Hall of Fame oyuncuya dönüşmesi de, hiç duyulmamış bir şey. Atletik yapısı ve doğal yeteneğinin, her dönemde iş görebileceğini düşünüyorum. Kişiliği ve tarzı her dönemdeki insanlara dokunurdu. O günlerde bu yaptıkları çok büyük şeylerdi."