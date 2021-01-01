Durant ve Nash, Kyrie hakkında konuşmadılar!

Brooklyn Nets koçu Steve Nash ve süperstarı Kevin Durant, kişisel nedenlerden ötürü arka arkaya üçüncü maçını kaçıran Kyrie Irving hakkında konuşmadılar.



NBA'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle son üç maçı kaçırdıktan sonra Durant, dün gece Oklahoma City Thunder'a karşı geri dönmüştü fakat bulduğu 36 sayıya rağmen, 129-116'lık yenilgiye engel olamamıştı.



Nets, Irving'in yokluğu hakkında detaya girmemeyi tercih ederken, Nash, Kyrie ile iletişim kurduğunu ancak aralarındaki diyalogu gizli tutmak istediğini söyledi:



"Kyrie ile organizasyon arasındaki tüm iletişimi gizli tutacağım, ama bir noktada ondan haber alacağınıza eminim. Onun ritimden düşmesi konusunda endişem yok. Kendisi mükemmel bir basketbol oyuncusu."



"KYRIE'NİN YÜZDE YÜZ ARKASINDAYIZ"



Durant de takım arkadaşının durumu hakkında fazla yorum yapmak istemedi:



"Kyrie adına konuşamam, bunu kendisine bırakacağım. Yakın zamanda geri döndüğünde onu göreceğinizden eminim. Ne olursa olsun yüzde 100 arkasındayız ve en iyisi için dua ediyoruz."



Sezona iki etkileyici galibiyetle başladıktan sonra Nets, 0.500 civarında gezinerek istikrarsız bir konuma düştü. Son üç maçta Irving olmadan iki maçı kaybeden Brooklyn ekibi, sezonda 5-6 derecesine geriledi.



Irving, Brooklyn'in ilk yedi maçında 27.1 sayı, 6.1 asist ve 5.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Durant'in dün gece OKC'ye karşı bulduğu 36 sayı ise şu şekildeydi:



