Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, "geride bırakacağı mirasını" artık umursamadığını söyledi.



Durant The Athletic'e yaptığı açıklamada, kariyerinin başlarında insanların kendisini nasıl algıladığı ve geride bırakacağı mirası önemsediğini, ancak artık bunun kendisini ilgilendirmediğini açıkladı:



"Miras falan umurumda değil. Eskiden öyleydi. Basketbolda kendime insanların hatırlayabileceği bir alan oluşturmak istiyordum, fakat artık bu çok yorucu bir şey haline geldi. Diğer insanlara çok fazla odaklanmaya başlayınca, yıpratıcı olmaya başlıyor. 'O ne yaptı, şu ne yaptı?' gibi şeyler, karşılaştırmalar...



Daha önceleri, tüm bu tartışmalar yapılmadığı zamanlarda, umursuyordum. 'En iyi adamlarla aynı seviyede yer almak üzereyim.' diye düşünüyordum. Benim için çok önemliydi.



Ama bugünlerde, cidden umurumda değil. Sadece çıkıp elimden gelen en iyi şekilde oynamak, evime gitmek ve ailemle takılmak istiyorum, bu kadar."



"HİÇBİRİNİZ DÜRÜST DEĞİLSİNİZ"



Durant, Warriors'la sözleşme imzalamak için Oklahoma City Thunder'dan ayrıldığında, bu başka bir süperstarın asla izlemediği türden bir yol olduğundan ötürü, pek çok insanın kariyerine mantıklı bir şekilde bakmasının imkansız olduğunu fark ettiğini açıkladı:



"2016'da Warriors için OKC'den ayrıldığımda, bu durumun başkaları için herhangi bir mantıklı açıklaması olmayacağını anlamıştım. İnsanlar asla mantıklı bir sebep bulmayacaktı ve beni itibarsızlaştırmak adına buna bir hikaye eklemeleri gerecekti. Warriors'a gittiğimde, insanlar beni artık zevkine itibarsızlaştırmaya başlamıştı. Artık insanlarla diyalog kurmak eskisi kadar eğlenceli değildi çünkü hiçbiriniz zaten dürüst değilsiniz.



Her seferinde yeni bir hedef çıkarıyorsunuz, benden en fazlasını bekliyorsunuz ve eğer bu hedefe ulaşamazsam 'başarısız' oluyorum. Kendi kendime 'Problem nedir acaba?' diyorum."



Bu sezon 43 maça çıkan Durant, 29.2 sayı, 6.8 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakaladı.





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