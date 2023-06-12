Dünya Triatlon Birliği Başkanı Casado, İstanbul'a geldi

Dünya Triatlon Birliği Başkanı Marisol Casado, İstanbul'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Triatlon Birliği Başkanı Casado, İstanbul'a geldi
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12 Haziran 2023 16:22
Dünya Triatlon Birliği Başkanı Marisol Casado, İstanbul'a geldi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamada, Casado'yu İstanbul'da TTF Onursal Başkanı Halil Kılıçoğlu ve TTF Eğitim Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Bora Çavuşoğlu'nun misafir ettiği aktarıldı.

Görüşmede Türkiye'de ve dünyada triatlon branşındaki gelişmeler ve planlamalar üzerine bilgi alışverişi yapıldığı belirtildi.

Casado'nun da 2025 yılında İstanbul'da düzenlenecek Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası için federasyona başarı dilediği kaydedildi.

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