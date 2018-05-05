Dünya Offshore Class 3 225 Şampiyonası sıralaması 1.si belli dolu

Sürat teknesi yarışlarında Dünya Offshore Class 3 225 Şampiyonası'nın ilk ayağı, Adana Seyhan Baraj Gölü'nde başladı.Adana Yelken Kulübünün ev sahipliğinde, Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 7 takım mücadele etti. Bir takım ise pilotlarının sakatlık problemi nedeniyle yarıştan çekildi.İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, ABD ve Türkiye'den pilotlar, 225 beygir gücündeki motorlara sahip teknelerle yarıştı.Sıralama turlarında Yuka Yachts birinciliği, Efe Project ikinciliği, Beşiktaş üçüncülüğü elde etti."Adana Büyükşehir Belediyesi Kupası" adı verilen sıralama turlarında dereceye giren takımların pilotları kupalarını aldı.Yarışları, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve çok sayıda sporsever izledi.Yarın sona erecek yarışlara, Adana'dan sonra Portekiz, İspanya ve Brezilya ayakları ile devam edilecek.