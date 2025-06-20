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Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de!

Türkiye'de ilk kez organize edilen Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de düzenlenecek.

calendar 20 Haziran 2025 12:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de!
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Türkiye'de ilk kez Çeşme'de organize edilen Dünya Motosurf Şampiyonası'nda büyük heyecan yarın etap yarışları ile başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde Altınkum Plajı'nda gerçekleştirilecek şampiyonada 16 ülkeden 80 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motosurf Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Herkesi bu adrenalin dolu yarışları izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Şampiyona Elite, Master, Women, Stock, Stock R, Juniors ve Electric Challenge olmak üzere toplam 7 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Etap yarışları yarın saat 09.00-16.30 arasında yapılacak. Pazar günü ise final yarışları ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Adrenalin dolu mücadelelerin yaşanacağı şampiyona hem spor tutkunlarını hem de yaz tatilini Ege kıyılarında geçiren yerli ve yabancı ziyaretçileri heyecanla karşılayacak. Organizasyonun TV yayınları, haberler ve sosyal medya aracılığıyla 1 milyar kişiye ulaşacağının altı çizildi.


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