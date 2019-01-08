Drogba ve Samuel Eto'o aynı takımda oynadı

Senegal'in başkenti Dakar'da "Afrika'nın Efsaneleri" karması ile "Senegal 2002" kadrosu dostluk maçı yaptı.Dakar'daki Leopold Sedar Senghor Stadyumu'nda, aralarında Didier Drogba ile Samuel Eto'o'nun da bulunduğu Afrika karması ile Senegal milli takımının 2002 Dünya Kupası'ndaki kadrosu dostluk maçında karşılaştı.Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Senegal'in 2012'de yaşamını yitiren yıldız forvet oyuncusu Jules Bocande anısına düzenlenen maçın galibi 3-2 skorla Afrika karması oldu.Afrika karmasının gollerinden ikisini Gana asıllı Michael Essien, diğer golünü ise Fildişi asıllı Drogba kaydetti. Senegal 2002 kadrosunun gollerini ise Salif Diao ve Mamadou Diallo attı.Karşılaşmayı, eski bir futbolcu olan Liberya Cumhurbaşkanı George Weah da izledi.