Draymond'ın favorisi, Anthony Edwards!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Minnesota Timberwolves'ın yükselen yıldızı Anthony Edwards'ın NBA'deki en heyecan verici genç oyuncu olduğunu düşündüğünü söyledi.



Green, yakın zamanda Edwards'ı NBA'deki en heyecan verici genç oyuncu olarak nitelendirdi ve Timberwolves forvetinin "yıldız potansiyeline" sahip olduğunu iddia etti:



"Anthony Edwards, hiç kuşkusuz. Adam bildiğimiz üzere 40 sayı bulabilen birisi, ki bunu defalarca yapmıştı. Herkesi poster yapabilecek kapasiteye sahip. Anthony'yi pek milletin üzerinden smaç vururken görmemenizin bir nedeni de, sıçrayacağını anlayanların önünden çekilmesi. Bence yıldız potansiyeline sahip."



Edwards, bu yıl Timberwolves'taki en iyi oyunculardan biri olarak 22.8 sayı, 5.8 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.



