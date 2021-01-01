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Draymond'dan Bjelica'ya övgüler: "Böyle oynadığını bilmiyordum!"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, yeni takım arkadaşı Nemanja Bjelica'ya övgüde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, yeni takım arkadaşı Nemanja Bjelica'ya övgüde bulundu.

Bir dönem ülkemizde de forma giymiş olan Sırp oyuncunun Warriors'ın hazırlık maçlarında gösterdiği iyi performans sonrası Green, Bjelica hakkında şu şekilde konuştu:

"Belly'nin dripling sonrası bu şekilde pozisyon üretebildiğini bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Sonra onunla biraz zaman geçirdiğimde, bana 'Yurtdışındayken EuroLeague MVP'si olduğumda, böyle oynuyordum. Oyun kuruyordum, şut atıyordum, bunlar hep yaptığım şeyler' demişti."

Green, geleneksel bir uzun olan Bjelica'nın Warriors'ın dinamik kadrosuna uyum sağlayıp sağlayamayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Pek geleneksel basketbol oynadığımız söylenemez, yani boyalı alana girdiğinde ya pozisyonu tamamlayabilir ya da etrafında biri varsa, ona pas verebilir. Bunu görmek güzel çünkü burada böyle fırsatlara sahip olabilir. Onun bu şekilde oynaması, bizim için iyi olacak."

Warriors, son hazırlık maçını bu gece Portland Trail Blazers'a karşı oynayacak.


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