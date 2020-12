- "Engelli arkadaşlarım gelsinler birlikte çalışalım"

- Madalyayı şehit ve gazilere armağan edecek

Başarının engel tanımayacağını aldığı madalyalarla gösteren down sendromlu milli yüzücü, Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.Annesinin ve dedesinin desteğiyle yüzmeye başlayan Fatma Çağla, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda babasının gözeti̇mi̇nde antrenmanlarını sürdürüyor.Yüzme branşında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarısıyla takdir toplayan Fatma Çağla, son olarak Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olup başarısını taçlandırdı.Aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi olan Fatma Çağla, antrenörünün yazdığı programları babasıyla çalışarak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak için gece gündüz çalışıyor.Milli yüzücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu, çok çalıştığı için madalyayı aldığını söyledi.Bundan sonraki ilk hedefinin Kanada'daki Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu dile getiren Fatma Çağla Demir, şunları aktardı:"Oraya gitmek için daha çok çalışacağım. Orada da madalya alacağım, hep birinci olmayı hedefliyorum. Arkadaşlarım gelsinler pes etmesinler, yılmasınlar, yüzsünler ve birinci olsunlar. Buna hiçbir şey engel değil. Kendin çabala, engelliler arasında birinci ol. 15 Temmuz 2018'de Kanada'ya gideceğiz, orada başarılı olacağım. Alacağım madalyayı şehitlerimize ve gazilerimize hediye edeceğim. Engelli arkadaşlarım gelsinler birlikte çalışalım, başarılı olalım."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini ve çok sevdiğini anlatan Fatma Çağla, çalışmak istediğini kendisine ilettiğini anlattı.Fatma Çağla'yı çalıştıran baba Orhan Demir ise Avrupa Şampiyonası'na sıkı biçimde hazırlandıklarını belirtti.Milli takım antrenöründen aldığı program dahilinde kızını kendisinin çalıştırdığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:"Fatma, Avrupa Şampiyona'na katılıp orada birincilik hedefliyordu. Üçüncülükle yetindi ama bu da bizim için büyük başarı. Orada bayrağımızı dalgalandırdık, ülkemize gururla döndük. Dünya Şampiyonası 2018'de Kanada'da. Oraya da hazırlanacağız, daha başarılı bir şekilde dönüş yapmak istiyoruz. Öncelikle milli takım belirlenecek, bölge ve Türkiye Şampiyonaları var. Orayı da aştıktan sonra Dünya Şampiyonası'na katılıp oradan da başarılı bir şekilde döneriz diye düşünüyorum."Aşama aşama, zorlukları yene yene bu hale geldiklerini ve ne söylese Fatma Çağla'nın yapmaya çalıştığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:"Fatma, şehit haberlerini duyunca çok üzülüyor. 'Dünya Şampiyonası'na gidince başarılı olacağım. Şampiyonanın 15 Temmuz'a denk gelmesi nedeniyle orada madalya kazanacağım ve şehitlerimize, gazilerimize bu madalyayı armağan edeceğim, bayrağımızı göklerde dalgalandıracağım.' diye evde hep söylüyor. Bu anlamda kızımızla gurur duyuyoruz. Sosyalleşmesi, öz güveni ve kendini planlayıp programlaması gurur verici. Bu arada diğer ailelere seslenmek istiyorum. Çocukları için 'Yapamaz.' demesinler. Biz kızımızın down sendromlu olduğunu öğrendiğimizde 20 günlüktü ve şok olmuştuk. 'Okuyamaz, yazamaz, kendi işlerini göremez.' demişlerdi ama çocuğumuz şu anda üniversitede okuyor. Örnek vatandaş, örnek down sendromlu oldu."Kara hareketleri ve yüzme çalışmalarıyla günde yaklaşık 5 saat çalıştıklarını aktaran baba Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engellilere ilgi ve alakasını göstermesinin, kamuoyunun bilinçlendirilmesi anlamında pozitif etki oluşturduğunu ve çocukları motive ettiğini sözlerine ekledi.Anne Gönül Demir de herkesin kendine göre bir karakteri olduğunu, kızının, öz güveni yüksek, azimli bir çocuk olduğunu söyledi.Kızının çalışkanlığının yanında, doğru insanlarla olmasının yanlış yapma olasılığını azalttığını belirteren anne Demir, "Bu çok önemli. Doğru yerlerde doğru insanlarla bulunmaya çalışıyoruz. Olayın uzmanından öğrenmeye çalışıyoruz ve bunun da faydasını görüyoruz. Azimle her şey yenilebiliyor. Kimseye zorla bir şey yaptıramazsınız. Kızım kendi hazırlığını yapar, çantasını hazırlar, bize bir zorluğu yok. Fatma Çağla kendi kendini motive ediyor, bazen bizi bile motive ediyor." ifadelerini kullandı.