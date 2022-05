Down sendromlu ciritçi, dünya şampiyonasına iddialı hazırlanıyor

Geçen yıl mezun olduğu Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan ve aynı zamanda Down Sendromlular Atletizm Milli Takım antrenörlüğünü de yürüten Tarkan Güney tarafından keşfedilen 20 yaşındaki Ramazan Ünlü, gelecek ay Çekya'da gerçekleştirilecek Dünya Down Sendromlular Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.



Kısa sürede cirit atmada kendini geliştiren Ünlü, 2019 yılında Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda ikinci, 2020 yılında İzmir'deki aynı şampiyonada üçüncü, 2021 yılında İtalya'nın Ferrara kentinde yapılan Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda ise ikinci oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde çalışmalarına antrenörü Güney ile devam eden Ünlü, Çekya'daki şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.



Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki yarışlarda elde ettiği başarıyı Çekya'da da sürdürmek istediğini belirterek, "Sporu çok seviyorum. Tarkan hocam hep yanımda oldu. O benim annem, babam ve kankam. Başarılı olacağım." dedi.



- Kürek sapı atarak başladığı ciritte şampiyonluk hedefine ilerliyor



Antrenör Tarkan Güney ise spora başladıkları ilk aylarda Ramazan'ın Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde yaşadığını, köydeki imkanların kısıtlı olmasından dolayı antrenmanlara kürek sapı atışlarıyla başladıklarını anlattı.



Ramazan'ın azim ve çalışmayla başarının elde edileceğini ortaya koyan önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Güney, şöyle konuştu:



"Haziran ayında da Çekya'da yapılacak dünya şampiyonasında cirit atma, disk atma ve bin 500 metre yürüyüş müsabakalarına katılacak. Önümüzde yaklaşık bir aylık süreç var. Orada bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Bana ve arkadaşlarına verdiği madalya sözü var. Ramazan'ın okulda yeteneklerine baktığımda spora yatkın olduğunu gördüm. Cirit ile başladık ve çalıştık. Bunun yanına disk ve yürüyüşü de ekledik. Cirit bizim için kolaydı. İlk başlarda köyde çalışıyorduk. Kürek sapı atarak temel oluşturduk. Şimdi çok şükür kürek sapından dünya şampiyonluğuna gidiyoruz. İnşallah şampiyonluk alacağız."



Güney, sporcusunun en çok ciriti sevdiğini, yürüyüş ve disk atmaktan hoşlanmadığını belirterek, "Ramazan özellikle ilimizde bir çığır açtı. Diğer özel öğrencilerimizin aileleri de bizimle iletişime geçti. Şimdi farklı öğrencilerimizle de çalışma yapıyoruz, umarım onlar da şehrimize ve ülkemize madalyalar getirecektir." ifadelerini kullandı.









