Doncic: "Kyrie bu takımın Batman'i, ben de Robin'iyim"

Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, takım arkadaşı Kyrie Irving'in takımın "Batman'i", kendisinin ise "Robin'i" olduğunu söyledi

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Doncic: 'Kyrie bu takımın Batman'i, ben de Robin'iyim'
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27 Mart 2024 12:28
Son güncelleme 27 Mart 2024 12:32
Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, takım arkadaşı Kyrie Irving'in takımın "Batman'i", kendisinin ise "Robin'i" olduğunu söyledi.

Doncic, ekibin Sacramento Kings'e karşı aldığı 138-96'lık galibiyet sonrası Irving'i Mavericks'in 'Batman'i' olarak tanımlarken, kendisini ise takımın 'Robin'i' olarak nitelendirdi:

"O Batman, ben de Robin'im. İlişkimiz muhteşem, ekibimizde her şey muhteşem. Basketbol dışında harika bir insan ve hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Şu anda kimyamız çok iyi."

Kyrie maçı 24 sayı ve 8 asistle tamamlarken, Luka ise üç çeyrek forma giydiği karşılaşmada 28 sayı, 11 ribaund ve 6 asist kaydetti.

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