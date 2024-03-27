Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, takım arkadaşı Kyrie Irving'in takımın "Batman'i", kendisinin ise "Robin'i" olduğunu söyledi.



Doncic, ekibin Sacramento Kings'e karşı aldığı 138-96'lık galibiyet sonrası Irving'i Mavericks'in 'Batman'i' olarak tanımlarken, kendisini ise takımın 'Robin'i' olarak nitelendirdi:



"O Batman, ben de Robin'im. İlişkimiz muhteşem, ekibimizde her şey muhteşem. Basketbol dışında harika bir insan ve hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Şu anda kimyamız çok iyi."



Kyrie maçı 24 sayı ve 8 asistle tamamlarken, Luka ise üç çeyrek forma giydiği karşılaşmada 28 sayı, 11 ribaund ve 6 asist kaydetti.



