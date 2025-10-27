Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, orta sahadaki dengeyi buldu.
İtalyan teknik adam, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek'in performansından son derece memnun.
İki futbolcunun hem savunma katkısı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle takıma büyük denge kattığını düşünen genç hoca, bu ikiliye Gaziantep deplasmanında da görev verecek.
Bir sakatlık ya da ceza durumu olmadığı sürece İsmail ile Alvarez orta sahanın yükünü çekmeye devam edecek.
