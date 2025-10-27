27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Domenico Tedesco, orta sahadaki dengeyi buldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek'in performansından son derece memnun.

calendar 27 Ekim 2025 09:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco, orta sahadaki dengeyi buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, orta sahadaki dengeyi buldu.

İtalyan teknik adam, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek'in performansından son derece memnun.

İki futbolcunun hem savunma katkısı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle takıma büyük denge kattığını düşünen genç hoca, bu ikiliye Gaziantep deplasmanında da görev verecek.

Bir sakatlık ya da ceza durumu olmadığı sürece İsmail ile Alvarez orta sahanın yükünü çekmeye devam edecek. 

 
  
