Domagoj Vida'ya Inter de talip oldu!

Beşiktaş Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya İtalya Ligi takımlarından Inter talip oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Domagoj Vida'ya Inter de talip oldu!
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31 Mayıs 2020 12:46
Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Avrupa'nın birçok ülkesinde futbol liglerine ara verilirken takımlar bu süreçte gelecek planlamalarını hızlandırdı.

İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Inter, Uruguaylı stoper Diego Godin'in takımdan ayrılmalı ihtimaline karşı Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'yı gündemine aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, İnter'den Diego Godin'i çok istediği, bu transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın İtalyan ekibine transfer olacağı iddia edildi.

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