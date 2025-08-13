13 Ağustos
Doğu'dan bir scout'a göre Heat, "sağlam bir Play-In takımı"

Miami Heat'in 2025-26 sezonu beklentileri, uzun yıllardır Doğu Konferansı'nda görev yapan bir scout tarafından değerlendirildi.

calendar 13 Ağustos 2025 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Doğu'dan bir scout'a göre Heat, 'sağlam bir Play-In takımı'
Miami Herald'dan Barry Jackson'a konuşan scout, takımın Norman Powell'ı kadrosuna kattığı üçlü takas da dahil olmak üzere yaz dönemi hamlelerini orta seviye olarak nitelendirdi.

Miami Herald'dan Barry Jackson'a konuşan scout, takımın Norman Powell'ı kadrosuna kattığı üçlü takas da dahil olmak üzere yaz dönemi hamlelerini orta seviye olarak nitelendirdi.

"Kesinlikle daha iyi gördüğüm altı takım var: New York, Cleveland, Orlando, Atlanta, Detroit, Milwaukee" diyen scout, Philadelphia'nın sağlıklı olması halinde bu listeye ekleneceğini belirtti. "Heat'i sağlam bir play-in takımı olarak görüyorum, Indiana ile aynı seviyede, hatta Boston'dan biraz daha iyi olabilirler."


Scout, Heat'in 7–9. sıra bandında ve yaklaşık .500 galibiyet yüzdesiyle sezonu bitireceğini öngördü. 45 galibiyetin ise başarı sayılacağını ekledi.

Miami kadrosunda All-Star pivot Bam Adebayo, guard Tyler Herro ve Powell hücumun merkezinde yer alıyor. Andrew Wiggins'in ise artık "ortalama" bir oyuncu olduğunu belirten scout, genç pivot Kel'el Ware'i ise umut verici buldu.

Powell dışında Heat; Detroit'ten Simone Fontecchio'yu takasla aldı, guard Davion Mitchell ile yeniden anlaştı. 2025 NBA Draftı'nda Jimmy Butler takasıyla alınan 20. sıradan Litvanyalı guard Kasparas Jakucionis seçildi.

Chicago'yu "vasat" olarak tanımlayan gözlemci, Miami'nin bir nebze daha iyi olabileceğini ancak Doğu'nun elit seviyesinden uzak olduğunu vurguladı.

Erik Spoelstra yönetimindeki Heat, tecrübeli isimlerle genç yetenekleri harmanlayarak 38. NBA sezonuna hazırlanıyor.

