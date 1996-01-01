Dinwiddie: "Nash, kadrodaki egoları yönetebilecek biri"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, yeni koçu Steve Nash'in Nets kadrosundaki "egoları" yönetebileceğinden emin olduğunu söyledi.



Nets oyuncuları, Kanadalı efsanes oyuncunun önümüzdeki sezon Brooklyn'e ne getireceğini görmekten heyecan duyuyor. Kevin Durant ve Kyrie Irving'in başını çektiği çok iyi bir takıma koçluk yapma şansına sahip olacak olan Nash, Dinwiddie gibi diğer iyi oyuncularla da ilgilenecek.



27 yaşındaki Dinwiddie, özellikle takımın bench ünitesine liderlik ederek, Nets için önemli bir parça konumunda.



Yakın zamanda yeni koçu hakkında konuşma şansı bulan Dinwiddie, Nash'in işleri kontrol altında tutmak için ne yapması gerektiğini açıkladı. Dinwiddie'ye göre mesele, tıpkı Phil Jackson'ın Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers ile yaptığı gibi, takımdaki egoları yönetmekle ilgili:



"Ve bennce bu seviyede koçluk yapmak, özellikle sahip olduğumuz yetenekle, %80 psikolojik, % 10 mizaç ve %10 taktiksel gibi. İş, çoğunlukla egoları yönetmekle ilgili. İşte bu yüzden Phil Jackson olağanüstüydü. Kobe ve Michael ile nasıl konuşulacağını bilirdi."



"BEYAZ AYRICALIĞI, TABİİ Kİ VAR"



Spencer ayrıca Nash'in Nets'le anlaşmasıyla ilgili tartışmaları da ele aldı ve "beyaz ayrıcalığının" gerçek bir şey olduğunu kabul etse de, Nash'in Brooklyn'de görevi devralacak bilgiye sahip olduğunu da açıkça belirtti:



"Tabii ki beyaz ayrıcalığı diye bir şey var, yüzde bin. Ancak bu durumda, kendisi tüm zamanların en nitelikli basketbolcularından biri ve takımımızın yıldızları ve genel menajeri (Phoenix'te Nash ile oynayan Sean Marks) ile arkadaş. Bütün bunlar, bir koçluk deneyimi olmadığı gerçeğinin ötesinde anlam ifade ediyor."



Dinwiddie, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıktan sonra, bubble'a gitmiş olan ekibine katılmamıştı ve sezonun ertelenmesinden önce, maç başına 20.0 sayı, 6.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



