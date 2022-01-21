Dimitrios Priftis: 'Oyuncularım karakter gösterdiler'

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Anadolu Efes'e 82-81 mağlup olan Panathinaikos Başantrenörü Dimitrios Priftis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın ilginç geçtiğini belirten Priftis, "Oyuncularım karakter gösterdiler, hepsine teşekkür ediyorum. Sadece son saniye olan 1 pozisyonda yeterince iyi değildik ve rakip şanslıydı. Bu mağlubiyet bizim için acı verici oldu." şeklinde konuştu.





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