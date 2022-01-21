Dimitrios Priftis: 'Oyuncularım karakter gösterdiler'

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Anadolu Efes'e 82-81 mağlup olan Panathinaikos Başantrenörü Dimitrios Priftis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın ilginç geçtiğini belirten Priftis, "Oyuncularım karakter gösterdiler, hepsine teşekkür ediyorum. Sadece son saniye olan 1 pozisyonda yeterince iyi değildik ve rakip şanslıydı. Bu mağlubiyet bizim için acı verici oldu." şeklinde konuştu.
Maçın ilginç geçtiğini belirten Priftis, "Oyuncularım karakter gösterdiler, hepsine teşekkür ediyorum. Sadece son saniye olan 1 pozisyonda yeterince iyi değildik ve rakip şanslıydı. Bu mağlubiyet bizim için acı verici oldu." şeklinde konuştu.