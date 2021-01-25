Diagne transferinde kritik hafta

İngiliz ekibi West Bromwich'in ilgisi sürerken Galatasaray'ın zorunlu satın alma maddesi koymak istemesi transfer sürecini duraklattı

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Diagne transferinde kritik hafta
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25 Ocak 2021 10:02
13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan transfer edilen ve kadroya katıldığı günden bu yana eleştirilerin odak noktası olan Mbaye Diagne için İngiliz ekibi West Bromwich'in ilgisi vardı.

Ada temsilcisi, Galatasaray'la temas kurup, görüşmelere başlasa da bu pazarlıklardan henüz olumlu bir sonucun çıkmadığı öğrenildi.

West Bromwich kiralama formülüyle transferi çözmek isterken, Sarı-Kırmızılılar sözleşme zorunlu satın alma maddesi de koymayı hedefliyor. Tarafların bu hafta içinde bir kez daha görüşeceği vurgulandı.



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