Derby County'e bir kez daha puan silme cezası!

İngiltere Championship takımlarından Derby County, bir kez daha puan silme cezası aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
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Derby County'e bir kez daha puan silme cezası!
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16 Kasım 2021 16:00
İngiltere Champiomnship takımlarından Derby County, zor günlerden geçiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; daha önce Eylül ayında 12 puan silme cezası alan kulüp, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bu kez 9 puan silme cezası aldı.

-3 PUANLA SON SIRADA

17 maçta 3 galibiyet, 9 beraberlikle 18 puan toplayan Derby County, puan cezalarının ardından -3 puanda kaldı.

Ligin dibinde yer alan kulübün, küme düşmekten kurtulmasının zor olduğu aktarıldı.

COLIN KAZIM FORMA GİYİYOR

Wayne Rooney'in menajerlik yaptığı takımda, milli futbolculardan Colin Kazım da forma giyiyor.


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