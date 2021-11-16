Derby County'e bir kez daha puan silme cezası!

İngiltere Champiomnship takımlarından Derby County, zor günlerden geçiyor.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; daha önce Eylül ayında 12 puan silme cezası alan kulüp, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bu kez 9 puan silme cezası aldı.



-3 PUANLA SON SIRADA



17 maçta 3 galibiyet, 9 beraberlikle 18 puan toplayan Derby County, puan cezalarının ardından -3 puanda kaldı.



Ligin dibinde yer alan kulübün, küme düşmekten kurtulmasının zor olduğu aktarıldı.



COLIN KAZIM FORMA GİYİYOR



Wayne Rooney'in menajerlik yaptığı takımda, milli futbolculardan Colin Kazım da forma giyiyor.





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