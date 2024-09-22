Derbiye Muslera damgası!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, derbinin kahramanlarından oldu.
38 yaşındaki kaleci, derbiye tam konsantrasyonla çıkarken takım arkadaşlarını da motive etti. Sarı-lacivertli futbolcular, atağa kalktıklarında Muslera duvarına tosladı.
Uruguaylı eldiven, kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtarmayı başardı. Yediği gol ise penaltıdan geldi.
KARŞI KARŞIYA GEÇİT VERMEDİ
Muslera, özellikle 24. dakikada Oosterwolde'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda müthiş bir refleks gösterdi.
8 kurtarış yapan Muslera, bu istatistiğiyle sezonun en iyi karnesine de imza attı. Ancak 17 hatalı pasla da sahanın en kötüsüydü.
AVRUPA'DA 3 MAÇTA YOK
Muslera, Cezası nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada (PAOK, Rigas Skola, Elfsborg) forma giyemeyecek.
38 yaşındaki kaleci, derbiye tam konsantrasyonla çıkarken takım arkadaşlarını da motive etti. Sarı-lacivertli futbolcular, atağa kalktıklarında Muslera duvarına tosladı.
Uruguaylı eldiven, kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtarmayı başardı. Yediği gol ise penaltıdan geldi.
KARŞI KARŞIYA GEÇİT VERMEDİ
Muslera, özellikle 24. dakikada Oosterwolde'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda müthiş bir refleks gösterdi.
8 kurtarış yapan Muslera, bu istatistiğiyle sezonun en iyi karnesine de imza attı. Ancak 17 hatalı pasla da sahanın en kötüsüydü.
AVRUPA'DA 3 MAÇTA YOK
Muslera, Cezası nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada (PAOK, Rigas Skola, Elfsborg) forma giyemeyecek.