Derbilere Alex, Sneijder, Selçuk damgası

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Derbilere Alex, Sneijder, Selçuk damgası
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21 Şubat 2020 14:03
 
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.
İki takım arasında son 10 yılda oynanan 25 resmi derbide Fenerbahçe 23 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 22 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 45 golün 31'ini yabancı futbolcular, 13'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 23 golünün 19'unu yabancı, 4'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 22 golünün 12'sini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.

22 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 24 Ekim 2010'da oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan 9 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı. 

EN GOLCÜSÜ ALEX

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 7 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Jailson, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise Selçuk İnan 3, Martin Linnes, Ryan Donk ve Henry Onyekuru birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

SON 10 SEZONDAKİ DERBİLER

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

 Tarih  Stat  Organizasyon   Skor (FB-GS)   Goller 
 24.10.2010  Fenerbahçe  Süper Lig  0 - 0   -
 18.03.2011  Türk Telekom  Süper Lig  2 - 1  Semih Şentürk, Alex / Kazım Kazım
 07.12.2011   Türk Telekom  Süper Lig  1 - 3  Alex / Eboue, Elmander, Melo
 17.03.2012  Fenerbahçe  Süper Lig  2 - 2  Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
 22.04.2012  Türk Telekom  Süper Lig  2 - 1  Ziegler, Stoch / Selçuk İnan
 12.05.2012  Fenerbahçe  Süper Lig  0 - 0  -
 12.08.2012  Erzurum  TFF Süper Kupa  2 - 3  Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan
 16.12.2012   Türk Telekom  Süper Lig  1 - 2   Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan
 12.05.2013  Fenerbahçe  Süper Lig  2 - 1  Webo (2) / Burak Yılmaz
 11.08.2013  Kayseri  TFF Süper Kupa  0 - 1   Didier Drogba
 10.11.2013  Fenerbahçe  Süper Lig  2 - 0   Emre Belözoğlu, Cristian
 06.04.2014  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 1  Sneijder
 25.08.2014  Manisa 19 Mayıs  TFF Süper Kupa  0 - 0  -
 18.10.2014  Türk Telekom  Süper Lig  1 - 2   Alper Potuk / Sneijder (2)
 08.03.2015  Fenerbahçe  Süper Lig  1 - 0  Kuyt
 25.10.2015  Fenerbahçe  Süper Lig  1 - 1   Diego / Olcan Adın
 13.04.2016  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 0  -
 26.05.2016  Antalya  Türkiye Kupası  0 - 1   Podolski
 20.11.2016  Ülker  Süper Lig  2 - 0  Van Persie (2)
 23.04.2017  Türk Telekom  Süper Lig  1 - 0   Josef de Souza
 22.10.2017  Türk Telekom  Süper Lig  0 - 0  -
 17.03.2018  Ülker  Süper Lig  0 - 0  -
 02.11.2018  Türk Telekom  Süper Lig  2 - 2  Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
 14.04.2019  Ülker  Süper Lig  1 - 1  Eljif Elmas / Henry Onyekuru
 28.09.2019  Türk Telekom  Süper Lig  1 - 1  -
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