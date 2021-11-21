Derbide penaltı tartışması!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a konuk olduğu derbide sarı - lacivertliler penaltı itirazında bulundu.

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Derbide penaltı tartışması!
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21 Kasım 2021 19:44
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta tartışmalı bir an yaşandı.

36. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Berisha, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmek isteyen Berisha, Berkan'ı geçemedi ve top kaybı yaptı.

Bu pozisyonda Fenerbahçeli futbolcular, Berkan Kutlu'nun topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulundu.

Hakem Halil Umut Meler, pozisyon için devam kararı verdi.



Fotoğraf, beIN Sports'tan alınmıştır.


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