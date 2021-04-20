Denizlispor, Ali Tandoğan'la ilk maçına çıkıyor

Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Ali Tandoğan'ı getiren Yukatel Denizlispor, 36. hafta mücadelesinde 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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Denizlispor, Ali Tandoğan'la ilk maçına çıkıyor
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20 Nisan 2021 14:43
Süper Lig'de bitime 7 hafta kala takımın başına Ali Tandoğan'ı getiren Yukatel Denizlispor, 36. hafta mücadelesinde 21 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Ligde galip gelemediği 6 karşılaşmada sadece 2 puan alabilen Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıktan sonra Ali Tandoğan'la anlaştı.

Tandoğan'la ilk maçına çıkacak yeşil-siyahlı ekip, bitime 7 hafta kala 26 puanla son sırada bulunuyor. Denizli temsilcisi düşme hattının üzerindeki Hes Kablo Kayserispor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.

İç sahada son 4 maçını kayıpsız geçen MKE Ankaragücü, 37 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 41 müsabakada 6 galibiyet, 17 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Bu maçlarda 40 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 58 gol gördü. Ligin ilk devresinde MKE Ankaragücü rakibini 2-1 mağlup etmişti.



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