16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Denizlispor'a eski başkanı sponsor oldu

Denizlispor'a eski başkanlarından Mehmet Uz'dan destek geldi.

calendar 16 Ekim 2025 13:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlispor'a eski başkanı sponsor oldu
Bu sezon tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Denizlispor'a eski başkanlarından Mehmet Uz'dan destek geldi.

Kulübün 2021'de Süper Lig'den düştüğü dönemde başkanlığı devralıp uzun süre sürdüren Mehmet Uz, firması aracılığıyla takımın formasına göğüs sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında Uz'un firmasının kulübe 2 milyon TL destek sağlayacağı açıklandı.

Sözleşmeyi başkan Süleyman Urkay, Mehmet Uz ve eski yöneticilerden Yasin Özpek birlikte imzaladı. Denizlispor'dan, "Denizlispor ailesinin bir parçası olan ve geçmişte kulübümüzde başkanlık görevini üstlenen Sn. Mehmet Uz'a değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu destek, Denizlispor'un geleceğine güç, camiamıza umut katacaktır" açıklaması yapıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
