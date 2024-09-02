Deniz Eren Dönmezer'in babasından Galatasaray maçı sonrası tepki!

Adana Demirspor'un yaşındaki genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'in Galatasaray maçındaki performansının ardından sosyal medyada yapılan tartışmalar üzerine babası Önder Dönmezer açıklamalarda bulundu.
Deniz Eren Dönmezer'in sosyal medyadaki bir fotoğrafı hakkında konuşan Önder Dönmezer "Ortaya çıkan fotoğrafta Deniz'in iki sene önceki tişörtü sarı-kırmızı değil. Renk körü olmayan görür ve anlar. Deniz ile konuşmadım. Buradan farklı anlamlar çıkaracaklar. Fenerbahçe maçına başlamadan da bir sürü yorum yapıldı. İki sene önce bir AVM'den alınan tişört, bir sürü yorum yapılmış. Saçma sapan şeyler." dedi.
"ÜZÜLDÜK, BİR HATA YAPTI"
Galatasaray maçıyla ilgili soruları yanıtlayan Önder Dönmezer "Çok gol yemesi hoşumuza gitmedi ama penaltıyı kurtarması hoşumuza gitti. Üzüldük, bir hata yaptı. Süper Lig'de dördüncü maçına çıktı ve bir hata yaptı. Farklı bir mağlubiyet oldu ve bir hata var. Söyleyecek pek bir şey yok. Deniz Eren Dönmezer altyaş kategorilerinde milli takıma çağrıldı. U17'ye yine çağrıldı. Bunlar bir kriter oluyorsa, Deniz çok iyi ve önü de açık." ifadelerini kullandı.
"BİR İKİ HATASI OLUR"
Ayrıca Önder Dönmezer "Bizim isteğimiz Avrupa'da iyi bir kulüpte oynaması ve Milli Takım'ın vazgeçilmezi olması. 15 yaşında bir çocuktan beklenmeyecek performans gösteriyor ve bir iki hatası da olur." açıklamasını yaptı.
Deniz Eren Dönmezer'in sosyal medyadaki bir fotoğrafı hakkında konuşan Önder Dönmezer "Ortaya çıkan fotoğrafta Deniz'in iki sene önceki tişörtü sarı-kırmızı değil. Renk körü olmayan görür ve anlar. Deniz ile konuşmadım. Buradan farklı anlamlar çıkaracaklar. Fenerbahçe maçına başlamadan da bir sürü yorum yapıldı. İki sene önce bir AVM'den alınan tişört, bir sürü yorum yapılmış. Saçma sapan şeyler." dedi.
"ÜZÜLDÜK, BİR HATA YAPTI"
Galatasaray maçıyla ilgili soruları yanıtlayan Önder Dönmezer "Çok gol yemesi hoşumuza gitmedi ama penaltıyı kurtarması hoşumuza gitti. Üzüldük, bir hata yaptı. Süper Lig'de dördüncü maçına çıktı ve bir hata yaptı. Farklı bir mağlubiyet oldu ve bir hata var. Söyleyecek pek bir şey yok. Deniz Eren Dönmezer altyaş kategorilerinde milli takıma çağrıldı. U17'ye yine çağrıldı. Bunlar bir kriter oluyorsa, Deniz çok iyi ve önü de açık." ifadelerini kullandı.
"BİR İKİ HATASI OLUR"
Ayrıca Önder Dönmezer "Bizim isteğimiz Avrupa'da iyi bir kulüpte oynaması ve Milli Takım'ın vazgeçilmezi olması. 15 yaşında bir çocuktan beklenmeyecek performans gösteriyor ve bir iki hatası da olur." açıklamasını yaptı.
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