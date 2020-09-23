Denis Alibec için sıcak: 'Gaziantep'ten gelen teklifi kabul ettik ama...'

Gaziantep FK'nın Romanya'nın Astra Giurgiu takımından transfer etmek için teklifte bulunduğu Denis Alibec için Astra kulübünün başkanı Dani Coman Romanya'da açıklamalarda bulundu.



Yaklaşık 1 ayda Gaziantep FK'nın gündeminde olan ve transferi adeta yılan hikayesine dönen Alibec için Astra Giurgiu başkanı yaptığı açıklamada; "İlk etapta 600 bin euro kalan 200 bin euroyuda önümüzdeki yıl ve sonraki satıştan %30 pay verecekleri yönünde bir teklifleri oldu. Biz de bunu kabul ettik ancak Gaziantep FK tarafından herhangi bir cevap gelmedi." ifadelerini kullandı.



SUMUDICA ÇOK İSTİYOR



Daha öncedende öğrencisi olan ve aynı zamanda Romanya milli takımının gol silahı olan Denis Alibec'i Marius Sumudica alınması yönünde yönetime rapor vermişti Takımdaki diğer Rumenler Maxim, Tosca ve Morais ile birlikte çok iyi bir hava oluşacağını her fırsatta dile getiren Sumudica oyuncunun transferinin gerçekleşmemesinden de oldukça stresli olduğu şu sıralar gözleniyor.



HABER: ALİ BUDAK



