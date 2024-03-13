Dejan Bodiroga, 4 sene daha başkanlığa devam edecek

THY EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, 4 yıl daha görevini sürdürecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dejan Bodiroga, 4 sene daha başkanlığa devam edecek
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13 Mart 2024 18:53
Basketbol THY EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga'nın 4 yıl daha görevini sürdüreceği bildirildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Bodiroga'nın görev süresinin uzatıldığı kaydedildi.

Eski Sırp basketbolcu Bodiroga, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonunda başkan yardımcılığı ve FIBA Avrupa'da komisyon başkanlığı yapmıştı.

51 yaşındaki Bodiroga, 22 yıl boyunca ligi yöneten Jordi Bertomeu'nun yerine Eylül 2022'de başkanlığa atanmıştı.

Öte yandan, Paulius Motiejunas'ın da THY EuroLeague'deki CEO'luk görevine 4 yıl daha devam edeceği belirtildi.

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