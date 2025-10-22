Decathlon Büyükada Yarı Maratonu'na 3 bin 500'den fazla koşucu katıldı

Decathlon Büyükada Yarı Maratonu, Türkiye'den ve yurt dışından 3 bin 500'ü aşkın koşucunun katılımıyla gerçekleşti.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Decathlon, Adalar Kültür Derneği ve Bro'event işbirliğiyle düzenlenen yarış, 5, 10 ve 21 kilometrelik üç farklı parkurda düzenlendi.Decathlon'un ikinci kez isim sponsorluğunu üstlendiği organizasyon, sporseverlere doğayla iç içe bir koşu deneyimi sundu. Geçen yıl 25 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda bu yıl, 34 farklı ülkeden 3 bin 500'ü aşkın sporcu yer aldı.Uluslararası geçerliliğe sahip atletizmin çatı kuruluşu World Athletics sertifikalı yarı maraton, Büyükada'nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri arasında Mizzi Köşkü, Yalman Köşkü ve Dilburnu Tabiat Parkı gibi noktaları kapsayan bir rotada gerçekleşti. Yarış sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren kadın ve erkek sporculara kupa ve ödüller takdim edildi.Decathlon Türkiye'nin desteklediği koşu kulüpleri Kaya Running, 341 Triatlon ve Yıldız Run Club da etkinliğe katıldı. Katılımcılar etkinlik alanındaki Decathlon Kişiselleştirme Stüdyosundaki lazer baskı hizmetiyle madalyalarına sürelerini yazdırarak, başarılarını anıya dönüştürdü.Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü (CMO) Öykü Pamuk Dolanbay, insanların aktif yaşamla kurduğu bağı güçlendirmek ve bu deneyimi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren bir marka olduklarını belirtti.Dolanbay, her seviyeden sporseverin ihtiyaçlarına çözüm sunan koşu markaları KIPRUN ve ilham veren birçok spor etkinliğiyle Türkiye'de koşu kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduklarını vurguladı.Decathlon Büyükada Yarı Maratonu'nun koşu kültürünü zenginleştiren, her yaştan ve teknik seviyeden koşucuya ev sahipliği yapan özel bir organizasyon olduğuna değinen Dolanbay, şunları kaydetti:"Bu güzel günü mümkün kılan organizasyon ekibine, koşu kulüplerimize, tüm katılımcılara ve emeği geçen Decathlon takım arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Decathlon olarak sporu hayatın merkezine taşıyan çalışmalarımıza önümüzdeki dönem de devam edeceğiz."