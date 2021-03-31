De Boer: 'Cebelitarık futbol düşmanı'

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, 7-0 kazandıkları Cebelitarık maçı sonrası rakibinin futbol anlayışını eleştirdi.



De Boer, "Cebelitarık tam bir futbol düşmanı. Oyuncuları tek bir dokunuşla kendini yere atıyor, kalkmıyor. Tüm yedek kulübesi her karara itiraz ediyor. Kalecileri, her aut atışını 1 dakikada kullandı. Saha kenarında yoruldum, bıktım. Bu maçın geride kalmasına çok sevindim." dedi.



Hollandalı teknik adam, "Sonuç olarak iyi bir skorla sahadan ayrılıyoruz. Tüm tribünlerin dolu olmasını isterdik. Ayrıca, sahanın da yapay çim değil gerçek olmasını dilerdik. Yine de zemini daha kötü bekliyordum. Beklediğimden iyi çıktı. Ayrıca, sahayı izin verilen maksimum boyutlarda yapmışlar. Bizim avantajımıza oldu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



