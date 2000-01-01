Danilo Gallinari, 3 yıllığı 61.5 milyon dolara Hawks'ta!

Forvet Danilo Gallinari'nin menajerinin ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye ilettiğine göre, Gallinari, Atlanta Hawks ile üç yıllığı 61.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.



Wojnarowski, bu paranın, 30 yaş üstü olup All-Star maçında hiç oynamamış bir oyuncu için yapılan çok yıllı bir anlaşmada, ödenen en çok para miktarı olduğunu ekledi.



32 yaşındaki oyuncu, 2017'den beri ilk kez playofflara katılmayı hedefleyen bir Hawks takımına katılıyor. İtalyan oyuncu, Trae Young'un yıldızı olduğu genç ve gelecek vadeden bir kadroda bir veteran rolü oynayacak.



Gallinari, Oklahoma City Thunder'ın sürpriz bir şekilde playofflara katılmasıyla sonuçlanan 2019-20 sezonunda, 18.7 sayı ve 5.2 ribaund ortalamaları ile önemli bir katkıda bulunmuştu. Üçlük çizgisi gerisinden bulduğu %40.5'lik isabetle de takımın lideri konumundaydı.



